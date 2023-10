Over 500 nordmenn registrert i Israel, 100 i Palestina

– Vi jobber for fullt med å finne utreisemuligheter for nordmenn i områdene. Dette har høyeste prioritet for oss. Vi vurderer hele tiden hva som vil være det raskeste og tryggeste alternativet. Det er veldig viktig at folk fortsetter å lytte til og følge råd fra lokale myndigheter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Reisende oppfordres til å ta kontakt med reisebyrå og forsikringsselskap, og til å følge råd fra lokale myndigheter.

Grenseovergangene mellom Gaza og Israel er stengt. Utreise fra Gaza til Egypt via Rafah krever som regel tillatelse fra relevante myndigheter.

– Det har kommet meldinger i dag om at grenseovergangen Rafah mellom Gaza og Egypt har vært stengt pga. sikkerhetstrusler. Norske borgere i Gaza som ønsker å reise ut gjennom Rafah, bes ta kontakt med UDs vakttelefon, heter det videre i pressemeldingen.

