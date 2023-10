Inge Alexander Gjestvang trekker seg som leder i foreningen Fri med umiddelbar virkning

– Den siste tids konflikt har trukket oppmerksomheten vekk fra det Fri er til for, nemlig vår felles kamp for retten til å være den man er og elske den man vil. Derfor har jeg kommet til at det er best både for organisasjonen og for meg at Fri nå får en ny leder, skriver Gjestvang på sin egen Facebook-side.

Han legger til at det har vært tungt for ham personlig. Det har vært uro i Norges største organisasjon for skeive i lengre tid, og til sammen fem sentralstyremedlemmer inkludert to nestledere valgte å trekke seg 26. september, skriver Blikk.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.