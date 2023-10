Frp-topp har brutt Stortingets aksjeregler i flere år

Steffensen har kun oppgitt at han per 2. november 2017 eide 100 prosent av aksjene i Bataroyes Invest AS, melder Stavanger Aftenblad.

– Jeg har ikke gjort dette bevisst. Jeg har trodd at reglene fra 2016 fortsatt var de samme og tolket reglene som kom i 2017, feil. Jeg burde helt klart ha forsikret meg om at min forståelse var riktig, sier han til avisen.

Frp-politikeren påpeker at det i 2016 var tilstrekkelig å oppgi navnet på selskapet, men vedgår at dette ikke var nok da reglene ble skjerpet høsten 2017. Det betyr at Steffensen siden da har brutt Stortingets regler om registreringsplikt ved å rapportere feil, ufullstendig eller misvisende, skriver Aftenbladet.

Han sier at det er ingen kjekk situasjon å stå i med tanke på habilitetssakene som pågår, men betegner sin egen sak som svært liten.

– Feilen er ikke straffbar og handler verken om brudd på habilitetsregler eller innsidehandel, sier Steffensen, som har vært stortingsrepresentant for Rogaland siden 2013.

