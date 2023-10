Ny bok om drapsforsøket på William Nygaard

Mandag presenterte gravejournalisten boka i Litteraturhuset i Oslo med den tidligere forlagsdirektøren i Aschehoug til stede.

I oktober 1993 ble Nygaard skutt og forsøkt drept utenfor huset sitt i Oslo. Saken er ikke oppklart, men i 2018 ble en libanesisk statsborger og en tidligere diplomat ved den iranske ambassaden i Oslo siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Forfatteren tar ifølge forlaget leseren med på en reise til Iran, Libanon, Tyskland, Frankrike, USA, Italia og Storbritannia i jakten på å forstå og analysere det som har hendt siden ayatolla Khomeini kunngjorde dødsdommen over Salman Rushdie i 1989.

– Dette dreier seg om noe langt større enn en vanlig kriminalsak. Det var ingen soloterrorist som ville drepe forlagssjefen. Det var statsterrorisme, mener Isungset.

– Nye opplysninger

Han trekker fram det han hevder er flere polititabber, blant annet om en rapport med forslag til fornyet etterforskning i 1996, som skal ha blitt neglisjert.

En annen hendelse som blir omtalt, skjedde i 1998 da en mistenkt ble løslatt, uten at juristen og de som skulle avhøre den arresterte, ble konsultert. I boka kommer Isungset med det som omtales som nye opplysninger om denne episoden.

Etter at Isungset laget en kritisk TV-dokumentar om saken i 2008, ble saken gjenåpnet og flyttet til Kripos. De arbeider fortsatt med den uløste kriminalsaken.

Rett før foreldelsesfristen i 2018, siktet Kripos en libaneser og en iraner for medvirking til drapsforsøk. Boka inneholder nye detaljer om bakgrunnen til de to, blant annet om avlyttingsmaterialet.

Taushetsplikt

Forlaget skriver videre at boka inneholder helt nye opplysninger om det som skjedde da Nygaard og advokat Halvard Helle ble pålagt taushetsplikt om navnene til de siktede, til tross for at dette var omtalt i NRK. Domstolen slo fast at det var et inngrep i Nygaards ytringsfrihet å hindre ham i å snakke om de siktede.

Odd Isungset har tidligere vært redaktør i Brennpunkt og Dokument 2. Han har fått Den store journalistprisen, Fritt Ords honnørpris og Skup-diplom for sitt arbeid med Nygaard-saken.

Det er i stor grad hans journalistiske gravearbeid som gjorde at saken ble gjenåpnet i 2009, skriver Samlaget.

[ – Det gjør meg så forbanna at jeg ligger våken om natten ]