Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

Politiet opplyser til NRK at de for kort tid siden fikk et gjennombrudd i saken.

– Vi sikret masse spor på åstedet og sendte de til analyse, og har nå fått svar på noen av disse. Det gjorde at vi fikk grunnlag for å gå til pågripelse av en person som er blitt siktet for drapsforsøk, sier politiadvokat Johannes Hafsahl.

Mannen, som ikke har forklart seg for politiet, blir trolig fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Hendelsen skjedde 31. august i forbindelse med tyveri av en lommebok.

Den fornærmede valgte å forfølge gjerningspersonen og det var i dette momentet at hendelsen skjedde. Personen som ble knivstukket, ble ikke livstruende skadd.

[ Israel vil nekte palestinere mat og drivstoff: – Dette blir en katastrofe ]