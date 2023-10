KrF og Frp vil ha stans i bistand til palestinske områder

– Regjeringen må fryse den delen av bistanden som går til kapasitetsbygging for palestinske selvstyremyndigheter fram til de fordømmer de forferdelige terrorhandlingene begått av Hamas, sier KrF-nestleder Dag Inge Ulstein til Vårt Land.

Han og stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde (Frp) vil ha en total gjennomgang av bistanden til disse områdene.

De norske bistandsbevilgningene går både til humanitær hjelp, institusjonsbygging og ulike former for helsestøtte og tiltak for å sikre økonomisk vekst. Regjeringen har foreslått at regionsbevilgningen til Midtøsten neste år til å være 519 milliarder kroner.

– Vi må få vurdert hvilken retning denne støtten bærer. Vi må faktisk få fram at Israel er et demokrati som vi må ta vare på. Da tror jeg vi nå bør fryse midler. Og bistanden bør gjennomgås, sier Tybring-Gjedde til avisen.

