Her gjeninnføres lekser i skolen

Høyre, Frp, Venstre og Ny kurs slår fast i sin samarbeidsavtale at de vil gjøre om på beslutningen om leksefri. De vil heller ha en «leksebevisst skole», ifølge Moss Avis.

– Det handler om at det skal ligge en faglig, pedagogisk vurdering bak det å gi en lekse. Det skal være en vurdering av hva man skal lære, hvorfor lekse er riktig måte å lære det på, at det ikke tar for lang tid og at den enkelte lekse er praktisk god, sier påtroppende ordfører Simen Nord (H).

Mosseskolen har som kjent vært leksefri i ett år. Flertallspartiene ønsker så raskt som mulig å få på plass et vedtak om å oppheve ordningen.

