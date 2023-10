Bane Nor har ikke undervannsinspisert fundamenter på 113 bruer

Det kommer fram av dokumenter Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Etter at Randklev jernbanebro kollapset i Lågen 14. august, sa Bane Nor at broen hadde vært godt nok tatt vare på. De hevdet også at regelverket ikke krever undervannskontroll av broen, som forklaring på at dette ikke var utført.

Det ble ikke utført undervannskontroll av Randklev jernbanebro ved hovedinspeksjonene i 2013 eller i 2019, og Bane Nor vet ikke om det har blitt utført noen undervannskontroll av den 66 år gamle ulykkesbroen før dette.

Regelverket krever at hele konstruksjonen, inklusive fundamentene, skal kontrolleres i hovedkontroll hvert sjette år. Blant broene som ikke er kontrollert i henhold til regelverket, er 63 på Bergensbanen. På denne strekningen ser broer og landkar ikke ut til å ha blitt undervannsinspisert overhodet.

Banedirektør i Bane Nor, Eivind Bjurstrøm, forteller at de skal undersøke de 122 broene innen 2024 er omme.

– Det er viktig å presisere at vi har undersøkt broene. Men på flere av disse har man ikke foretatt undervannsinspeksjoner fordi de som har undersøkt, ikke har ment at det har vært nødvendig, sier Bjurstrøm.

[ Grunde Almeland: – Jeg venter fortsatt på den unnskyldningen ]