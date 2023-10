– Jeg kan bekrefte at vi er kjent med at en norsk statsborger er arrestert i Thailand, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet (UD) Ane Haavardsdatter Lunde til Dagbladet.

Lunde kan ikke si noe om hva nordmannen er arrestert for, men lokale medier skriver ifølge Dagbladet at en nordmann torsdag ble arrestert for drap i en provins nord i Thailand.

– Vi kan ikke gi noen detaljer på grunn av taushetsplikt, men vi tilbyr vedkommende konsulær bistand, sier Lunde.