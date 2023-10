Dette tjener topplederne i statseide selskaper

Fredag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 lagt fram. Det inneholder en lang rekke med økonomiske grep som regjeringen ønsker å gjennomføre det kommende året. Men det inneholder også en oversikt over noen utgiftsposter for året som gikk – deriblant lederlønninger.

En gjennomgang som Dagsavisen har gjort viser at toppledere i heleide statlige selskaper ikke fikk noen stor lønnsvekst i fjor. Snarere tvert imot.

Én leder, Philipp Engedal i Flytoget AS, gikk ned i fastlønn med over seks prosent. Han sluttet i jobben i februar 2023, for å bli ny toppleder i Coop Norge.

De andre hadde en lavere lønnsøkning enn 3,8 prosent, som ble resultatet fra lønnsoppgjøret for statlige ansatte i fjor. Samme år havnet årsveksten for inflasjonen på 5,8 prosent, ifølge SSB.

Unntaket ble Terje Eidesmo, administrerende direktør i investeringsselskapet Investinor AS. Han fikk en prosentvis økning i fastlønna på 6,81 prosent. Samtidig bikket fastlønna til konsernsjefen i Statkraft seks millioner kroner.

Dermed kan det se ut som at ønsket til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) allerede har begynt å bli en virkelighet. I oktober i fjor la han fram nye retningslinjer for lederlønnspolitikken til statlig eide selskaper, med mål om å begrense toppledernes lønnsøkninger. I de nye retningslinjene skal ikke lenger topplederne ha en større lønnsøkning enn øvrige ansatte i selskapet. Det må i så fall begrunnes særskilt.

Oversikten over lederlønningene i denne saken er hentet fra statsbudsjettet og gjelder kun selskaper som er heleid av staten og der eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet.





Philipp Engedal, administrerende direktør i Flytoget AS:

Philipp Engedal. (Flytoget)

Fastlønn i 2021: 2.729.000 kroner

Fastlønn i 2022: 2.556.000 kroner

Endring: -6,34 prosent

I tillegg mottok han en godtgjørelse på 202.000 kroner i 2021. Året etter havnet godtgjørelsen på 213.000 kroner.

[ Dette betyr statsbudsjettet for deg ]

Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer AS:

Siri Kalvig. (Nysnø)

Fastlønn i 2021: 2.629.000 kroner

Fastlønn i 2022: 2.629.000 kroner

Endring: Ingen endring

I tillegg hadde hun en opptjent bonus på 351.000 kroner i 2021. Året etter havnet bonusen på 211.000 kroner og hun fikk en godtgjørelse på 12.000 kroner.

[ SV: – Savner en mer omfordeling av skattesystemet ]

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS:

Jan Morten Ertsaas. (Store Norske)

Fastlønn i 2021: 2.050.000 kroner

Fastlønn i 2022: 2.074.000 kroner

Endring: +1,17 prosent

I tillegg mottok han en godtgjørelse på 129.000 kroner i 2021. Året etter havnet godtgjørelsen på 127.000 kroner.

[ Halverer antallet kvoteflyktninger – tar fra bistandsbudsjettet ]

Geir Andreassen, administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings- finansiering AS (FHF):

Geir Andreassen. (FHF)

Fastlønn i 2021: 1.618.000 kroner

Fastlønn i 2022: 1.661.000 kroner

Endring: +2,66 prosent

I tillegg mottok han en godtgjørelse på 219.000 kroner i 2021. Året etter havnet godtgjørelsen på 226.000 kroner.

[ Sykehusene får 2,2 milliarder ekstra ]

Tone Wille, administrerende direktør i Posten Norge AS:

Tone Wille. (Terje Bendiksby/NPK)

Fastlønn i 2021: 5.718.000 kroner

Fastlønn i 2022: 5.879.000 kroner

Endring: +2,82 prosent

I tillegg mottok hun en godtgjørelse på 306.000 kroner i 2021. Året etter havnet godtgjørelsen på 297.000 kroner.

[ Dagsavisen mener: Det er bra at det blir dyrere å kjøre fossilbil ]

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge:

Håkon Haugli. (Astrid Waller)

Fastlønn i 2021: 2.349.000 kroner

Fastlønn i 2022: 2.428.000 kroner

Endring: +3,36 prosent

I tillegg mottok han en godtgjørelse på 12.000 kroner i 2021. Året etter havnet godtgjørelsen på 13.000 kroner.

[ Nytt regjeringskvartal vil koste over 50 milliarder kroner ]

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft SF:

Christian Rynning-Tønnesen. (Gorm Kallestad/NPK)

Fastlønn i 2021: 5.838.000 kroner

Fastlønn i 2022: 6.045.000 kroner

Endring: +3,55 prosent

I tillegg hadde han en opptjent bonus på 802.000 kroner i 2021, pluss 220.000 kroner i annen godtgjørelse. Året etter fikk han en bonus på 808.000 kroner, mens godtgjørelsen havnet på 228.000 kroner.

[ NHO: – Kutt i CO2-kompesasjonen hindrer det grønne skiftet ]

Marianne Bergmann Røren, administrerende direktør i Mesta:

Marianne Bergmann Røren. (Hampus Lundgren / Hyper for Mesta)

Fastlønn i 2021: 3.281.000 kroner

Fastlønn i 2022: 3.399.000 kroner

Endring: +3,60 prosent

I tillegg hadde hun en opptjent bonus på 1.120.000 kroner i 2021, pluss 10.000 kroner i annen godtgjørelse. Året etter fikk hun en bonus på 1.138.000 kroner, mens godtgjørelsen havnet igjen på 10.000 kroner.

[ SV: – Formuesskatten må opp ]

[ Forbrukerøkonom: Burde ikke bli dyrere å gå til legen ]

Jostein Rønneberg, administrerende direktør i Space Norway AS:

Jostein Rønneberg. (Nina Holtan / Space Norway)

Fastlønn i 2021: 1.576.000 kroner

Fastlønn i 2022: 1.633.000 krone

Endring: +3,62 prosent

I tillegg mottok han en godtgjørelse på 60.000 kroner i 2022.

[ Skatt på vindkraftanlegg på land fra 2024 ]

Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor AS:

Terje Eidesmo. (Investinor)

Fastlønn i 2021: 2.939.000 kroner

Fastlønn i 2022: 3.139.000 kroner

Endring: +6,81 prosent

I tillegg hadde han en opptjent bonus på 430.000 kroner i 2021, pluss 130.000 kroner i annen godtgjørelse. Året fikk han en bonus på 400.000 kroner, mens godtgjørelsen havnet på 137.000 kroner.





Følgende selskaper byttet ledere i løpet av 2021 eller 2022, som gjør at lønnstallene ikke kan sammenlignes i denne perioden: Argentum Fondsinvesteringer AS, Baneservice AS, Norges sjømatråd AS, Siva – Selskapet for industrivekst SF, Mantena AS og Petoro AS.

Ikke alle selskapene har en bonusordning for lederne, men mange gir dem godtgjørelser. Et av punktene i statens retningslinjer er at godtgjørelsesordningene ikke skal være urimelige, gi uheldige virkninger for selskapet eller svekke dets omdømme.

Les flere saker om statsbudsjettet her.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen