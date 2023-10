Tre menn dømt til fengsel i Boligbygg-saken i Oslo

Det går fram av en fersk dom.

En saksbehandler ble av lagmannsretten funnet skyldig i passiv grov korrupsjon, skriver Aftenposten. Retten fant det bevist at mannen mottok over 250.000 kroner i bestikkelser i forbindelse med salget. I forbindelse med kommunens kjøp, mottok mannen bestikkelser til en verdi på til sammen rundt 1.7 millioner kroner, slår retten fast.

De to andre tiltalte i saken ble av lagmannsretten funnet skyldige i aktiv grov korrupsjon i forbindelse med salget av den samme bygården. De overførte til sammen 250.500 kroner til saksbehandleren som bestikkelser i forbindelse med salget, ifølge dommen fra lagmannsretten.

– Korrupsjon ved forvaltningen av offentlige midler er svært samfunnsødeleggende. Bekjempelse av korrupsjon prioriteres høyt av Økokrim. Lagmannsrettens vurdering bekrefter at også domstolen ser alvorlig på forholdene, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim i en pressemelding.

Saksbehandleren ble dømt til fengsel i tre år og to måneder og fikk inndratt et beløp på drøye 1,6 millioner kroner. I tillegg ble han ilagt et rettighetstap på to år.

De to andre mennene fikk fengsel i et år og åtte måneder. I saken ble bygårder og leiligheter videresolgt til det kommunale foretaket Boligbygg med milliongevinst. De tre ble dømt i tingretten i fjor, men anket avgjørelsen.

