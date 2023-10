NOAH krever at Pollestad kjennes inhabil i flere saker

Pollestads familie eier nesten halvparten av landets nest største rugeri av kyllinger, Hå Rugeri.

En av sakene som NOAH mener at landbruks- og matministeren er inhabil i, er behandling av forskrifter for kyllingdrift, dyrevelferdsmelding og statsstøtte til dyrevernorganisasjoner.

Pollestad har tidligere selv uttalt at han kan bli inhabil på grunn av familiens sterke økonomiske interesser i kyllingindustrien.

– Bør holde seg unna

NOAH mener at Pollestad har uttalt seg i flere saker som dyrevernorganisasjonen mener at han bør holde seg langt borte fra behandlingen av.

– Statsråden har uttalt at kameraovervåking i slakterier ikke blir noe av, og har også uttalt seg om kyllinger i forbindelse med dyrevelferdsmeldingen. Per i dag ligger et utkast til nye forskrifter for hold av høner, kylling og kalkun i departementet. Det er urimelig at Pollestad skal kunne ha avgjørende ord i forbindelse med regulering av den industrien hans egen familie tjener millioner på, uttaler veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Ingen saker

NOAH skriver i en pressemelding at Hå Rugeri bruker den mest intensive kyllinghybriden Ross 308.

– Det vil være svært alvorlig om Pollestad skal påvirke ambisjonene i dyrevelferdsmeldingen ut ifra personlige interesser, uttaler Martinsen i pressemeldingen.

NTB har torsdag kveld forgjeves forsøkt å komme i kontakt med Landbruks- og matdepartementet for en kommentar.

Departementet opplyste 13. september at det da ikke hadde vært noen saker der Pollestad hadde erklært seg inhabil på grunn av familiens kyllingdrift.

