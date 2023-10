Kraftig Høyre-fall på ny måling – ned 4,4 prosentpoeng

Høyre går ned fra 30 prosent i september til 25,6 prosent i oktober. Partiet lander med dette på sitt svakeste resultat siden Altinget startet med stortingsmålinger i fjor høst.

Valgforsker og statsviter ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, mener det er liten tvil om at habilitets- og aksjesaken knyttet til Erna Solberg og hennes ektemann Sindre Finnes er årsaken til tilbakegangen.

– Jeg tror denne målingen og TV 2-målingen for et par dager siden kan være et vippepunkt i hele Erna-saken. Hun ser ut til å bli en belastning for Høyre, sier han til ABC Nyheter.

Partileder Erna Solberg avviser ikke at Finnes-saken påvirker Høyres oppslutning, men avviser på det sterkeste at hun setter seg selv foran partiet.

–­ Jeg setter alltid partiet foran meg selv. Uansett Jeg har tatt hensyn til partiet Høyre så lenge jeg har vært partileder, sier Solberg til Altinget.

Industri- og næringspartiet (INP) gjør også et solid byks fra septembermålingen. Partiet får en oppslutning på 4,8 prosent, opp 2,2 prosentpoeng. Dermed er de større enn både MDG og KrF.

Mandatberegningen gir 81 mandater til de fire borgerlige partiene, og 80 til de rødgrønne med Rødt og MDG. Dermed er INP på vippen med sine åtte mandater.

Alle partiene (endring fra september i parentes):

Ap: 20,2 (-0,7), Høyre: 25,6 (-4,4) Sp: 6 (+1,3), Frp: 12,3 (-0,5), SV: 9,1 (-0,9), Rødt: 6,6 (+2), Venstre: 6 (+1,4), MDG: 4,1 (+0,9), KrF: 3,3 (+0,4), INP 4,8 (+2,2).

Opinions partibarometer for august er basert på 1000 telefonintervjuer gjennomført fra 26. september til 2. oktober. Feilmarginene varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

[ Kommentar: Det blir stadig vanskeligere for Erna Solberg å ri av stormen ]

[ Erna: – Dette er alvorlig. Jeg skulle ikke gjort det ]