Ingen dialog mellom Norge og EU om togprivatisering

EU-kommisjonen har verken mottatt brev eller andre forespørsler fra Norge om en slik dialog, får NTB opplyst av en talsperson for EU-kommisjonen.

EUs fjerde jernbanepakke innebærer at Norge må konkurranseutsette all togtrafikk etter julaften 2023.

Ifølge kommisjonens talsperson trådte regelverket for Norges del i kraft allerede 1. juni i fjor.

Brukt unntaksmuligheter

Seniorrådgiver Kjell Brataas i Samferdselsdepartementet opplyser til NTB at de til nå har brukt gjeldende unntaksmuligheter til å direktetildele persontogkontraktene på Østlandet.

– Mens vi har fått disse kontraktene på plass, har det ikke vært noen egen kontakt med EU-siden om bruken av unntak for å kunne direktetildele i fremtiden, sier han.

Han kommer også med samme forklaring som han ga NTB i november i fjor, nemlig at Norges ønske om unntak fra konkurranseutsettingen ble formidlet på et digitalt møte i jernbanekomiteen i EU-kommisjonen i februar 2022.

– I dette møtet fikk Norges representanter positiv tilbakemelding fra kommisjonen om at de er åpne for å diskutere nærmere hvordan unntaksreglene kan anvendes med tanke på norske forhold, sier Brataas.

– Vi vurderer nå videre dialog om dette.

Utløper på julaften

I EUs fjerde jernbanepakke lå det muligheter til å få unntak fra konkurranseutsettingen gjennom direktetildeling til offentlige togselskaper i en overgangsperiode.

Men denne overgangsperioden utløper altså på julaften.

Regjeringen har ønsket et permanent unntak. I Hurdalsplattformen slo Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at de «så raskt som mulig» skulle gå i dialog med EU for å sikre seg dette.

