Tyttebærturvær i sør – snø i nord

Mens ferien nærmer seg slutten noen steder, er neste uke skolefri for andre. Helga som markerer overgangen, byr på lettere vær på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

– En dame som sa hun ville ut og plukke tyttebær, sa hun trengte to fine dager på rad. Da får bærene tørket litt før de plukkes, sier statsmeteorolog Anne Solveig Andersen til NTB.

De to dagene skal hun få, hvis hun befinner seg i Sør-Norge. Et lavtrykk ventes fram mot helga, men lørdag og søndag blir det lettere igjen, ifølge Andersen.

– Fredag blir en våt dag rett og slett. Men så kommer et høytrykk som suser inn over landet fra vest, sier hun.

Snøvær på vei

Fortsatt er det også mye sopp å finne – og storviltjakta pågår for fullt. I skog og fjell er det flotte høstfarger mange steder. Trolig blir helga den beste tiden for en langtur uten regntøy.

I nord er det sendt ut farevarsel om snø de nærmeste dagene, så der gjelder det uansett å være beredt med vinterdekk og varme klær.

– Det blåser pålandsvind, og det ventes bygevær i hele Nord-Norge. Det er uvisst hvor mye som kommer de forskjellige stedene, men snøgrensa er lav, sier Andersen.

I Troms og Finnmark ventes det 15–30 centimeter snø, mens Nordland kan få 5–10 centimeter. Ikke så store mengder, men det gjelder likevel å ha riktige dekk, understreker meteorologen.

Høyfjellssnø i sør

I Sør-Norge kan det også være på sin plass med dekkskifte hvis man skal over fjellet. På Sognefjellshytta er det registrert litt snø, og det kan bli mer på fjellovergangene med temperaturer ned mot null.

Værprognosene har vært usikre de siste dagene, og det gjelder også for neste uke. Søndag kveld kommer trolig et lavtrykk fra vest igjen over Sør-Norge. Vestlandet får kraftig nordavind, opp i stiv kuling.

– Det ser nå ut til å bli skiftende vær i begynnelsen av neste uke, og det gjelder nok både i sør og i nord, sier Andersen til NTB.

Mange folk er på farten i forbindelse med høstferien, både i naturen og på veiene.

– Følg med på værmeldingen, lyder rådet fra Meteorologisk institutt.

[ – Studien viser det helt motsatte av våre verdier i Norge ]