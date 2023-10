Strømnettet er fullt i Vestfold

– Dette betyr kroken på døra for ytterligere industriutvikling i Vestfold og Telemark, sier administrerende direktør Øivind Askvik i nettselskapet Lede i en pressemelding fra selskapet.

Lede har fått beskjed fra Statnett om at strømnettet i Vestfold er fullt. All tilgjengelig kapasitet i eksisterende og planlagt nett fram til 2035 er reservert. Det er kun holdt av noe ekstra kapasitet til det som defineres som «vanlig forbruk». Situasjonen er noe bedre i Telemark, ifølge pressemeldingen.

At strømnettet er fullt innebærer at det ikke finnes kapasitet til etablering av ny industri. Samtidig betyr det stopp for elektrifisering av eksisterende fossilbasert industri.

Lede etterlyser en diskusjon om ikke man i en periode kan drifte strømnettet hardere enn tidligere. Det innebærer noe høyere risiko for feil, men Askvik mener at det kan være verdt det.

– Vi må snakke om det vi går glipp av, nemlig verdiskapning, sikring av arbeidsplasser og klimakutt. Dette må sees opp imot forsyningssikkerhet, sier Askvik.

