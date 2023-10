Norsk forskning gir håp for barn med diabetes

En forskningsgruppe ved barneklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) står bak studien.

Studien har omfattet 96 barn i alderen 6–16 år med nyoppdaget diabetes, opplyser OUS. En gruppe fikk to antivirusmedisiner, pleconaril og ribavirin, i et halvt år. Den andre gruppen fikk placebo, altså en behandling uten aktivt innhold. Forskningen omtales som et internasjonalt gjennombrudd.

– Funnet viser at virus bidrar til å utløse diabetes type 1 hos barn, forteller Knut Dahl-Jørgensen, overlege ved OUS og professor emeritus ved UiO.

Ifølge Dagens Medisin presenterte han funnene onsdag på den årlige samlingen i European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Hamburg.

Kan kanskje forebygge

– Dette betyr at det kan være mulig å behandle og bremse diabetes type 1 med medisiner mot virus. Kanskje etter hvert også forebygge sykdommen, sier Dahl-Jørgensen, som har ledet studien.

Den er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine og har overlege Lars Krogvold og doktorgradsstudent Ida Maria Mynarek som førsteforfattere.

– Dette er et potensielt nytt behandlingskonsept for diabetes type 1. Dette er det ingen i verden som har vist før oss, og det er veldig spennende, sier Lars Krogvold.

Finnes ingen kur

Diabetes type 1 er en alvorlig sykdom som det ikke finnes noen kur mot. Den kan føre til komplikasjoner på sikt, som blindhet, amputasjoner, nyresvikt og hjerteinfarkt. Unge som får diabetes type 1, har også ti år kortere forventet levetid.

– Hvis vi klarer å stoppe viruset før det ødelegger alle cellene som produserer insulin, vil det være veldig viktig, sier professor Dahl-Jørgensen.

Studien er et nordisk samarbeid og gjennomført i Oslo og København. Også forskere i Finland, Sverige, Danmark og Storbritannia har bidratt. 20 internasjonale forskningslaboratorier har vært med.

De norske forskernes samarbeidspartnerne i Finland har utviklet en proteinbasert vaksine mot enterovirus. Denne skal nå prøves ut for å se om den kan forebygge diabetes type 1.

