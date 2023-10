Huitfeldt fikk ikke besøke palestinsk område – Israel viste til sikkerhetshensyn

Israelske myndigheter sa at sikkerhetshensyn var årsaken til at et slikt besøk ikke ble autorisert. Utenriksministeren møtte derfor en representant for palestinerne i Ramallah, får NTB opplyst i Utenriksdepartementet onsdag kveld.

Huitfeldt var i Israel og Palestina 12. til 14. september. I løpet av denne turen planla hun å besøke et palestinsk samfunn i område C, som er særlig berørt av økt vold fra bosettere.

Utenriksministeren er spesielt bekymret for dette, og hvordan det påvirker det palestinske samfunnet i området, opplyser departementet.

Etter Oslo-avtalen administrerer Israel dette området, som dekker over 60 prosent av Vestbredden. Det er anslått at det bor rundt 300.000 palestinere der i over 500 boligområder, sammen med rundt 400.000 israelske bosettere i rundt 230 bosetninger.

Ifølge nettstedet Middle East Eye fikk heller ikke den britiske utenriksministeren James Cleverly og hans irske kollega Micheál Martin besøke en palestinsk landsby som nylig skal ha blitt tømt for innbyggere.

De hadde planlagt å besøke landsbyen Ein Samiya på Vestbredden under sin tre dager lange tur i september til Israel og de palestinske områdene.

En talsmann for det israelske utenriksdepartementet sa til nettstedet at de ut fra sikkerhetssituasjonen hadde kommet til at de ikke kunne tillate noe besøk for de tre statsrådene.

Utenriksdepartementet presiserer at Huitfeldt planla å besøke et palestinsk samfunn i område C som er rammet av økt vold fra bosettere, men ikke landsbyen Ein Samiya spesielt.

[ – Israel kan ikke nok en gang få beskjed om at de kan ignorere alle krav og tidsfrister – uten at det får konsekvenser ]