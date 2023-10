Erna Solberg: – Spørsmålet er om jeg har krefter til å gjenoppbygge tilliten

– Spørsmålet er om man føler man kan gjenoppbygge den tilliten, og om jeg har krefter til å gjøre det, sier Høyre-leder Erna Solberg til Dagens Næringsliv.

Sitatet kommer som svar på spørsmålet «Hva slags utgangspunkt er det for diskusjonen som nå pågår i ditt parti, om du kan fortsette eller ikke?».

I et brev til kontrollkomiteen på Stortinget skrev Solberg at hun som følge av ektemannen Sindre Finnes' aksjehandler blant annet kan ha vært inhabil i arbeidet med oljeskattepakken som ble innført i starten av koronapandemien. Hun nevnte også flere andre eksempler.

Hvor mange saker hun kan ha vært inhabil i, er svært vanskelig å gjøre et anslag på, ifølge Solberg.

«Jeg må derfor nøye meg med å si, i tråd med hva jeg har gitt uttrykk for tidligere, at det trolig er snakk om en rekke tilfeller»., skrev hun.

På spørsmål fra Dagens Næringsliv om hun har krefter til å gjenoppbygge tilliten, svarer Solberg:

– Det som er viktig for meg, er at jeg ikke tar de beslutningene før vi ser an utviklingen av saken. Selv om dere i pressen vil ha løypemeldinger hele tiden, er det bare å si at sånn er jeg, og sånn kommer jeg til å være. Forhastede beslutninger er feil. Jaget skal i seg selv ikke føre til at man gjør feil langsiktig beslutning.

