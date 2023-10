Drapssiktet i Jonas-saken samtykker til fengsling

– Han samtykket til to, ikke fire, uker varetektsfengsling, etter en dialog med politiet som innebærer at de må få arbeidsro til å sjekke ham ut av saken, sier forsvarer Ole Martin Strømmen til VG.

Det er foreløpig ikke kjent hvor lenge politiet vil begjære den siktede fengslet, skriver Dagbladet.

Siktet i Jonas-saken knytter seg til hærverk

30-åringen som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Jonas Henriksen, innrømmer å ha hatt en rolle i hærverket som ble begått mot Henriksen.

– Han har for så vidt knyttet seg til et par hendelser knyttet til hærverk. Dette er bare for å styrke hans forklaring og det han har gjort, sier den siktede 30-åringens forsvarer Geir Jesinsky til VG.

Onsdag ettermiddag ble 30-åringen fremstilt for forlenget varetektsfengsling i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Hønefoss etter at han først ble varetektsfengslet for to uker siden. Under fengslingsmøtet begjærte han seg løslatt.

Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Henriksen har hatt status som fornærmet i tidligere straffesaker som ikke er avgjort. Han har fortalt om trusler og hærverk i tiden forut for drapet, blant annet i podkasten Avhørt.

Politiet har bedt om at fengslingen for 30-åringen forlenges med fire uker. Fengslingskjennelsen fra tingretten vil bli avsagt torsdag.

