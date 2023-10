Boligprisene falt med 1,9 prosent i september – nest svakest i statistikkens historie

– Boligprisene sank 1,9 prosent i september. Selv om sesongjusteringen viser en nedgang på moderate 0,2 prosent, så er dette den nest svakeste september-måneden i boligprisstatistikkens historie. Det er bare i 2022 vi har hatt en svakere utvikling i en septembermåned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Med det har boligprisene hittil i år steget med 3,7 prosent. Lauridsen sier at de venter et fall også videre ut over året.

– Vi venter en svak prisutvikling de neste månedene, og i lys av de mange renteøkningene er det oppsiktsvekkende at vi ikke har fått en svakere boligprisutvikling før nå. Slik det ser ut for øyeblikket, vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 trolig ende rundt null, sier han.

I september ble det solgt 9.091 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Prisnedgangen kommer etter at Norges Bank har satt opp renta en rekke ganger i løpet av året. Da de i september kunngjorde en økning på 0,25 prosentpoeng, varslet de samtidig at det kunne komme ytterligere en renteheving i desember.

Den siste kan Norges Bank avlyse, da de allerede har lagt grunnlaget for fremtidig finansiell ustabilitet og lavkonjunktur ved å tvinge boligbyggingen til de laveste nivåene siden bankkrisen, sier Lauridsen.

– Nå må Norges Bank roe seg, og de må også ta hensyn til stabil produksjon og sysselsetting i rentesettingen slik sentralbankloven krever, sier han.

