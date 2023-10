Venstres Grunde Almeland: – Må vise full åpenhet

– Venstre har vært tydelige på at de involverte i habilitetssakene må vise full åpenhet. Solberg sin sak er svært alvorlig og det vil kreve litt tid å gå gjennom alt vi har fått tilsendt i dag.

Det sier saksordfører og Venstres medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Grunde Almeland til NTB, etter at Høyre-leder tirsdag kveld sendte sin redegjørelse om habilitets- og aksjesaken knyttet til sin mann Sindre Finnes.

– For meg og Venstre er det viktig at kontrollkomiteen får alle relevante fakta i de fem konkrete habilitetssakene vi har på vårt bord. Vi må sikre oss at regjeringen og norske politikere håndterer habilitetsverket helt presist i framtiden, fortsetter Almeland.

Han forteller at redegjørelsen vil danne et viktig grunnlag for de høringene komiteen skal ha.

– Jeg merker meg imidlertid at Erna Solberg oppgir flere nye tilfeller der hun trolig var inhabil som statsminister. Neste uke skal komiteen finne ut hvordan vi følger opp denne saken videre, og hvilke eventuelle oppfølgingsspørsmål til Solberg, basert på den redegjørelsen vi nå har fått, sier Almeland.

[ Solberg: – Skulle ikke ha behandlet saker der jeg var inhabil ]