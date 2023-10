SV foreslår aksjeforbud for regjeringspolitikere

– Fellesnevneren for forslagene våre er at det er mer firkantede regler. Vi behøver strengere og tydeligere regler, sier stortingsrepresentant og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget Audun Lysbakken til Klassekampen.

De fire forslagene fra SV er:

Et forbud mot at statsråder, politiske rådgivere og statssekretærer i regjeringen handler aksjer eller andre finansielle instrumenter så lenge personen har dette vervet.

Et lobbyregister der alle som besøker Stortinget eller representanter for å påvirke saker som er til behandling, blir registrert.

Et lobbyregister som registrerer alle som besøker departementene eller regjeringen for å påvirke på egne eller andres vegne.

Lovfeste at oppdragsgiverne til statsråder som tidligere har arbeidet i PR-bransjen, blir registrert, og at innholdet i oppdraget også blir registrert.

Lysbakken sier at flere av forslagene tidligere er fremmet av SV på Stortinget uten at de har klart å få flertall for dem.

