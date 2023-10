Politiet gjennomgår nye tips etter dobbeltdrapet i Kristiansand

– Men så langt har det ikke ført til noen pågripelse eller at vi har kommet i kontakt med siktede, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet mener at en mor og hennes åtte år gamle datter ble drept en gang mellom klokka 23 tirsdag og klokka 6.50 onsdag forrige uke.

Pedersen sier at politiet ikke har noen sterkere formening i dag enn i går om hvor siktede kan befinne seg.

– Nei, det har vi ikke. Vi holder fortsatt alle muligheter åpne, sier hun.

Død person i vannet

Tirsdag morgen fikk politiet melding om at det var funnet en død person i sjøen mellom Dybingen og Svensholmen i Kristiansand. Den døde er ikke identifisert.

– Det er gjort funn av en død person i vannet. Han blir tatt med inn og vil bli forsøkt identifisert. Da er det selvfølgelig naturlig å se på denne saken og flere andre saker som vi har i distriktet, forklarer Pedersen.

Nitid arbeid

Hun beskriver etterforskningen de nå er inne i som et nitid arbeid.

– Vi har innhentet et omfattende videomateriale som vi gjennomgår. Vi var ute og ba om videomateriale fra publikum, og det har vi fått. I tillegg har vi innhentet mye annet videomateriale.

Videre har politiet gjennomført en del avhør, og mange avhør gjenstår.

– Åstedsarbeidet er heller ikke ferdig. Kort oppsummert – vi snur hver en stein i denne saken, sier politiinspektøren.

[ SMK: Har ikke oversikt over Solbergs inhabilitet ]

Etterlyst i 200 land

Hun sier at det foreløpig ikke er noe som styrker eller svekker teorien om at det kan være flere involverte i saken enn barnefaren.

– Vi etterforsker saken fortsatt bredt og holder alle muligheter åpne for at det kan være andre og flere. Vi har ikke kommet i kontakt med den siktede, så det er en mulighet for at han kan ha fått hjelp til å holde seg borte fra oss. Når det gjelder hvor han befinner seg, så er det fortsatt åpent om han er i Norge eller i utlandet.

Kripos har sendt ut en etterlysning etter 46 år gamle Alwan Ahmed Alawneh, som er siktet for drapet på sin åtte år gamle datter og hennes mor i Vågsbygd i Kristiansand i forrige uke. Han er nå etterlyst i nærmere 200 land.