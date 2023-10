Ny pågripelse etter drapet på Jonas Henriksen: – Vært på blokka vår

Mannen ble pågrepet i sin bolig på Jevnaker, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding tirsdag kveld.

– Pågripelsen foregikk helt udramatisk. Vi kan ikke si noe om hvorfor han ble pågrepet nå, men mener at det var taktisk riktig nå, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit til NTB.

Kostveit forteller videre at det var en planlagt pågripelse.

– Mannen har ikke vært avhørt i saken tidligere. Det er et navn som har vært på blokka vår en god stund, men hvor lenge vil jeg ikke si noe om, sier han.

Politiinspektøren bekrefter også at mannen er tidligere straffedømt.

Rundt 150 vitner

Ole Magnus Strømmen er oppnevnt som forsvarsadvokat for mannen, skriver VG.

– Jeg har ikke rukket å snakke med han enda, sier Strømmen tirsdag kveld, til avisen.

Advokaten skal møte mannen onsdag.

Tidligere tirsdag sa Kostveit til NTB at de har rundt 150 vitner i saken.

– Vi har kommet veldig langt i etterforskningen, men vi vet at det er vitner som vi ennå ikke har kommet i kontakt med, og som vi ønsker å snakke med, sa politiinspektøren.

Kostveit ville ikke si noe om beslagene som er gjort i saken, men sa at de nå legger til grunn at den drepte 30-åringen ble lurt ut til hytta der han ble funnet drept.

– Uavhengig av motivet så ser vi for oss at dette har blitt planlagt over noe tid.

Fire andre siktet

Mannen som ble pågrepet tirsdag er den femte som er siktet og pågrepet i forbindelse med drapet på Jonas Aarseth Henriksen 17. august i år:

* En 28 år gammel mann ble pågrepet 14. september på Rena. Han nekter straffskyld.

* En 30 år gammel mann ble pågrepet 20. september i Elverum. Han nekter straffskyld.

* En 32 år gammel mann fra Hønefoss ble pågrepet 25. september under et avhør med politiet der han var innkalt som vitne. Han nekter straffskyld.

* Nok en 32 år gammel mann ble pågrepet på kvelden 30. september ved en bensinstasjon på Noresund. Han nekter straffskyld.

