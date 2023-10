Måling: Over halvparten mener Erna Solberg bør trekke seg

Færre enn én av tre, 28,3 prosent, har svart at Høyre-lederen ikke bør trekke seg, mens 15,9 prosent av de spurte vet ikke, skriver avisen.

Målingen ble gjennomført av InFact 2. oktober og 1045 respondenter har svart.

Selv sier Solberg at det er ingen tvil om at habilitetssaken har skapt utfordringer.

– Men målingene viser at det er solid støtte blant Høyres velgere for at jeg skal fortsette, og det synes jeg er hyggelig, sier Solberg til Nettavisen.

Avisen har også spurt om Anniken Huitfeldt bør gå av som utenriksminister etter saken om hennes manns aksjehandel.

Her har 47 prosent av de spurte sagt ja, 30,9 prosent nei, mens 22,1 prosent vet ikke.

