Kongen avsluttet sesongen for kongeskipet

Kongeskipet Norges sesong innledes ved at kongen embarkerer skipet på våren. Tirsdag var tiden inne for å debarkere skipet. Debarkere betyr å forlate et fartøy.

Før oppdraget hadde kongen skiftet uniform etter å ha åpnet det 168. storting tidligere på dagen. kronprins Haakon var også til stede under debarkeringen.

Senest i september benyttet de seg av skipet – Kong Harald da Carl Gustaf feiret 50 år på tronen i Sverige og kronprins Haakon da han bodde om bord da han besøkte Sogn.

Skipet ble også brukt under kongeparets statsbesøk i Danmark i sommer.

Kongeskipet Norge ble bygget i England i 1937. Ti år senere ble skipet, som på den tiden het «Philante», gitt som gave til daværende kong Haakon i anledning hans 75-årsdag. Det skjedde etter en landsomfattende innsamlingsaksjon, og skipet var således en gave fra folket.

Det norske kongeskipet er ett av verdens to gjenværende kongeskip, etter at det britiske kongeskipet Britannia ble tatt ut av drift i 1997. Det andre er det danske kongeskipet Dannebrog.

[ Dronningen fikk ny stol til åpningen av Stortinget ]