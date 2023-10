Jonas-drapet: Politiet vet det er vitner de ikke har kommet i kontakt med

Hittil har politiet avhørt rundt 150 vitner i saken, opplyser politiinspektør Odd Skei Kostveit til NTB.

– Vi har kommet veldig langt i etterforskningen, men vi vet at det er vitner som vi ennå ikke har kommet i kontakt med, og som vi ønsker å snakke med, sier Kostveit.

Det har snart gått sju uker siden Jonas Henriksen (30) ble funnet drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Totalt fire personer er pågrepet og siktet i saken, men politiet utelukker fortsatt ikke flere pågripelser i saken. Samtlige av de siktede nekter straffskyld.

– Det er for tidlig å si noe om relasjonen mellom de siktede eller relasjonen de hadde til Jonas. Dette er av hensyn til etterforskningen. Samtidig er det flere av dem som ennå ikke er avhørt.

Kostveit vil heller ikke si noe om beslagene som har blitt gjort i saken, men sier at de nå legger til grunn at den drepte 30-åringen ble lurt ut til hytta der han ble funnet drept.

– Uavhengig av motivet så ser vi for oss at dette har blitt planlagt over noe tid.

Mandag skrev VG at politiets bombegruppe befant seg utenfor huset til den fjerde siktede mannen som ble pågrepet lørdag. Overfor NTB bekrefter Kostveit at politiets nasjonale bistandsressurser var på stedet.

– Det var ikke noe mistanke om at det befant seg noe bombe der, men de har en del kapasitet som vi har benyttet oss av. På samme linje er også Kripos koblet inn i arbeidet med saken, sier politiinspektøren.

[ Mannen pågrepet for Jonas-drapet varetekts-fengsles i fire uker ]