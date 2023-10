Frp: Norske skip som plukker opp migranter, bør miste flagget

Partiets innvandringspolitiske talsmann Erlend Wiborg la tirsdag fram et privat lovforslag om dette, ifølge Vårt Land.

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringsforslag for å sikre hjemmelsgrunnlag til å tilbakekalle et skips rett til å seile under norsk flagg av hensyn til nasjonale interesser», heter det i forslaget.

– Skipene som er leid inn av ulike hjelpeorganisasjoner, blir den forlengede armen til menneskesmuglerne, som sender store grupper migranter over Middelhavet til Europa, hevder Wiborg overfor avisa.

Han legger til at skipbrudne selvsagt skal få hjelp.

– De skal bli plukket opp fra havet. Men de skal ikke bli fraktet til Europa, men tilbake til havnene de kommer fra, i Tunisia og Libya, mener Wiborg.

Han viser til at vi nå ser starten på en ny migrantbølge til Europa.

– Norge skal prioritere å hjelpe flyktningene fra Ukraina, andre må få hjelp i nærområdene. De må ikke legge ut på den farlige ferden over havet, forklarer Wiborg.

To norskeide skip seiler i dag i Middelhavet. Ocean Viking er leid inn og blir driftet av organisasjonen SOS Méditerranée. Geo Barents blir operert av den norske avdelingen av Leger Uten Grenser.

Organisasjonens maritime rådgiver Jack Herheim skriver i en epost til Vårt Land at ethvert forsøk på å stanse deres livreddende arbeid i Middelhavet vil føre til at enda flere mennesker vil drukne.

«Søk- og redningsarbeidet til de norske båtene i Middelhavet er regulert av internasjonale konvensjoner som Norge har ratifisert, i hovedsak Internasjonal konvensjon om ettersøkning og redning til sjøs (SAR-konvensjonen) og Havrettskonvensjonen», skriver han videre.

[ Eksperter: Voldsdynamikken i Sverige er vanskelig å stoppe ]

[ – Det republikanske partiet er blitt et parti av medløpere ]