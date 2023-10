Biltyver tatt etter knivtrussel i Stavanger

Politiet fikk meldingen om hendelsen i Kong Carls gate på Våland klokken 07.30 tirsdag morgen. Flere væpnede patruljer lette i områdene sentrum og Våland.

– Bakgrunnen er at en mann skulle på jobb da han oppdaget en person hadde brutt seg inn i bilen hans. Det ble et basketak mellom eier og mannen i bilen. Mens basketaket pågikk, kom en mistenkt nummer to og truet bileier med kniv. De to gjerningspersonene løp deretter fra stedet, melder Sørvest politidistrikt.

Politiet meldte at de hadde kontroll på de antatte gjerningspersonene rett før klokka 08.00. Det er beslaglagt en kniv og antatt tyvegods fra bilen i Kong Carls gate.

Det har også vært innbrudd i en bil i en nabogate, ifølge politiet.

(NTB)