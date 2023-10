Statsministerens kontor varslet Solberg om fare for inhabilitet i 2013

I et dokument med «inhabilitet» i tittelen som E24 har fått innsyn i, beskriver SMK saksområder «vi er oppmerksomme på og hvor det p.t. ikke er oppnevnt settestatsråd»

Der kommer Sindre Finnes daværende aksjeeierskap opp, og ni selskaper listes opp:

Q-Free, Kongsberg Automotive, Marine Harvest (i dag kalt Mowi), Wilh. Wilhelmsen, TTS Group (nå Nekkar, journ.anm.), Gjensidige Forsikring, Seadrill, Nordic Mining og Norsk Hydro.

Om disse selskapene skriver SMK følgende: «Sjekk hvis konkrete saker», ifølge nettavisen.

Over 3000 handler

Finnes gjennomførte over 3000 verdipapirhandler mens Solberg var statsminister.

Finnes har innrømmet at han ikke var ærlig overfor ektefellen, og Solberg har innrømmet at hun har vært inhabil i noen saker som statsminister.

Solberg: – Ikke nytt

– Dette er jo ikke nytt, men helt i tråd med det vi har visst og kommentert denne saken på bakgrunn av i flere uker nå. Både ved tiltredelsen i 2013 og senere orienterte Sindre embetsverket på SMK om aksjer han eide, og Hydro var blant dem. På bakgrunn av den informasjonen lagde kontoret denne OBS-listen, hvor Hydro selvsagt sto. Aksjeposten i Hydro var altså kjent for meg og kontoret. På grunn av det jeg trodde var aksjepostens størrelse, meldte jeg meg ikke inhabil i saker som angikk Hydro, sier Erna Solberg i en uttalelse til NTB via sin pressesjef Cato Husabø Fossen.

– Når vi ettertid vet det vi vet, om at Sindre eide mye mer enn han fortalte meg og at han drev med utstrakt kortsiktig handel, har jeg sagt at jeg ville meldt meg inhabil i saker som gjelder Hydro, dersom jeg hadde visst. Dette sa jeg allerede på pressekonferansen fredag 15. september, sier Solberg.

