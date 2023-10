Ruter har tapt over 35 millioner på billettkontroller

Selskapet har dermed gått 36,9 millioner kroner i minus fra januar til august. I hele 2022 var totalsummen på 25,5 millioner minus. Da samlet selskapet inn 98,3 millioner kroner via gebyrer.

Til og med august hadde Ruter i fjor fått inn 71,8 millioner kroner fra gebyrer. De har altså samlet inn over ti millioner mindre i år enn i samme periode i fjor.

Ruter har anslått at omtrent én av ti ikke kjøper billett, og at de taper rundt 200 til 250 millioner kroner i året på at folk sniker i kollektivtrafikken.

Før 1. oktober kunne man enten betale 950 kroner på stedet eller 1150 kroner i etterkant dersom man ble tatt i kontroll. Fra og med 1. oktober har gebyrene økt til henholdsvis 1200 og 1470 kroner. Det er første gang siden 2015 at kontrollgebyrene har steget.

