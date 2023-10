Politiet: Obduksjonen viser at kvinne og hennes datter i Vågsbygd ble drept

– Politiet har nå mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten for mor og datter. Og basert på etterforskningen som er gjort så langt, og obduksjonsrapporten, kan politiet med sikkerhet slå fast at det dreier seg om et dobbeltdrap, sa politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt på en pressekonferanse mandag.

Det var litt over klokken 13 onsdag i forrige uke at politiet fikk melding om en alvorlig hendelse i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand. Da de ankom stedet fant de en mor og hennes åtte år gamle datter døde.

Etterlyst

Jentas far, 46 år gamle Alwan Ahmed Alawneh, er siktet for drapene og er etterlyst nasjonalt og internasjonalt. Pedersen sier at politiet fremdeles ikke har klart å komme i kontakt med ham.

Politiet har imidlertid ikke utelukket at det kan være andre eller flere gjerningspersoner enn Alawneh.

Politiet har tidligere sagt at siste observasjon av moren og jenta var rundt klokken 23 tirsdag kveld, og at de mener drapene har skjedd mellom dette tidspunktet og tidspunktet de ble funnet.

Nytt tidspunkt

Mandag gikk politiet ut med et nytt tidspunkt i saken.

– Så langt i etterforskningen er det mye som tyder på at gjerningspersonen eller gjerningspersonene har forlatt åstedet en gang etter klokken 6.50 onsdag morgen, sa Pedersen.

Hun sier at politiet går ut med dette tidspunktet fordi folk sannsynligvis har vært på vei til jobb eller skole, og at disse kan sitte på opplysninger som kan belyse saken.

– Vi er derfor fremdeles interessert i opplysninger og tips fra publikum, sier Pedersen.

