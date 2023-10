Ifølge tiltalen, som er tatt ut av Krigsadvokatene for Nord-Norge, holdt de to offiserene, som er i henholdsvis 20- og 40-årene, soldaten «over en sofa, dro ned buksene hans og pisket ham én eller flere ganger mot hans vilje på rumpen med en pisk slik at han fikk synlige merker». De to skal samtidig ha vært iført militær uniform.

Hendelsen skjedde i januar i år i eller ved boligen til den ene offiseren i en by i Nord-Norge.

Ifølge tiltalen var den fornærmede soldaten underordnet de to offiserene.

Advokat Svein Inge Skipnes, som er forsvarer for offiseren i 40-årene, vil ikke kommentere hvordan hans klient stiller seg til skyldspørsmålet.

– Men han vil selvfølgelig møte i retten, samarbeide og gi en forklaring der, sier Skipnes.

Den andre tiltalte offiserens forsvarer har så langt ikke besvart NTBs henvendelser. Det har heller ikke fornærmedes bistandsadvokat.

Saken går i Salten og Lofoten tingrett torsdag og fredag denne uken.