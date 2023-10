NSM-ansatte hadde innsyn i kollegenes private mapper

NSM er fagmyndigheten med øverste ansvar for den digitale sikkerheten i Norge. Det er andre gang på kort tid denne tjenesten har hatt problemer med egen informasjonssikkerhet, skriver Dagens Næringsliv.

Sikkerhetsavviket i den hemmelige tjenesten ble oppdaget i slutten av august. Opptil 400 personer kan ha hatt tilgang til NSM-ansattes data, ifølge den foreløpige avviksrapporten fra NSM som Dagens Næringsliv har tilgang til.

For to uker omtalte DN et annet avvik i NSM. Ansatte kunne over en lengre periode lese detaljerte vurderinger som ledere i organisasjonen hadde gjort om søkere til nye stillinger.

Fagdirektør i NSM, Andreas Skjøld-Lorange, sier de ikke er bekymret for tilliten til NSM.

– Ved begge tilfeller ble avviket oppdaget av ansatte som rapporterte avviket. NSM har gode og grundige rutiner på behandling av informasjon, sier Skjøld-Lorange.

[ «Solveig»:– Dårlig økonomi går ut over psyken ]