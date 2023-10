Mehl la hovedansvaret for feilene rundt Oslo-skytingen på PST

– Hun svarte ganske godt på flere vanskelige spørsmål. Hun er også klar på at hovedansvaret ligger hos PST. Det er en viktig avklaring. Hun har lovet forbedringer, og det er det aller viktigste, sier saksordfører og kontrollkomiteens leder Peter Frølich til NTB.

Rapporten fra utvalget som har evaluert ordensmaktens håndtering av 25. juni-skytingen – samt funnet avgjørende svikt i kommunikasjonen mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i forkant av skytingen – har avdekket store svakheter i måten politiet og PST håndterte masseskytingen på.

Angrepet kunne ha utviklet seg til et av de dødeligste angrepene mot sivile i Europa på mange år – hadde ikke de sivile på stedet handlet så raskt, konkluderte evalueringsutvalget.

Da justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltok i høringen avslutningsdagen mandag ettermiddag, påpekte hun at det er blitt satt i gang et omfattende arbeid med på utbedre svakhetene som ble avdekket under evalueringen.

Gradert møte

Etter at den åpne høringen ble avsluttet mandag ettermiddag, lukket komiteen dørene for et gradert møte, der blant annet statsråden kunne svare på spørsmål med informasjon som myndighetene ikke ønsker å gå ut med offentlig. Det gjelder blant annet den svært kontroversielle beslutningen om på be Pride avlyse solidaritetsmarkeringen to dager etter 25. juni-angrepet i fjor sommer.

– Vi må kontrollere noen høyt graderte opplysninger. PST mener det forelå konkrete trusler da støttemarkeringen for terrorofrene ble avlyst. 25. juni-kommisjonen sier det stikk motsatte. Dette er helt vesentlige fakta som vi trenger før vi kan konkludere, sier Frølich.

Natt til 25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour til angrep mot utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo, bare timer før den årlige Pride-paraden. London Pub er et populært samlingssted for skeive. To menn ble drept, og flere personer ble skadd.

To menn ble drept, ni personer ble skuddskadd, og ytterligere 25 personer fikk andre skader i kaoset som fulgte.

Matapour er siktet for drap og drapsforsøk med terrorhensikt. Han har ikke forklart seg for politiet og det er ikke kjent hva han mener om skyldspørsmålet.

Kontroversiell avlysning

To dager etter det Mehl under høringen sa «utvilsomt, muligens var en terrorhandling», 27. juni, var det planlagt en minnemarkering på Rådhusplassen i Oslo. Gangås, som da var politimester i Oslo, godkjente denne.

På et mye omtalt møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU) snudde politidirektør Benedicte Bjørnland tilsynelatende helt om og besluttet å avlyse den planlagte solidaritetsmarkeringen. Daværende politisjef Beate Gangås hadde allerede godkjent arrangementet, men ble altså overprøvd.

Utvalget som har evaluert politiets og PSTs håndtering av masseskytingen, konkluderte med at markeringen ble avlyst på sviktende grunnlag. I rapporten, som ble lagt fram i sommer, fikk Bjørnland krass kritikk. Politidirektøren har i etterkant både beklaget og erkjent at avlysningen ikke ble fattet på et solid nok grunnlag.

Også tidligere politimester i Oslo Beate Gangås, politidirektør Benedicte Bjørnland og E-sjef Nils Andreas Stensønes har gitt komiteen sine forklaringer under høringen. Det har også tidligere justisminister Monica Mæland (H) og Bjørn Arild Gram (Ap).

Kontrollkomiteen kan ha kommet på etterskudd med sitt arbeid. Frølich anslår at det gjenstår måneder før komiteen går inn for landing.

– Vi må jobbe grundig og har mye arbeid foran oss. En konklusjon kan muligens bli utsatt til over nyttår, sier han.

