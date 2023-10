Mannen som ble pågrepet lørdag for Jonas-drapet, varetektsfengsles i fire uker

Han undergis fullstendig isolasjon i to uker og brev-, besøks- og medieforbud i hele fengslingsperioden, kommer det fram av kjennelsen fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Den 32 år gamle mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Jonas Aarseth Henriksen (30) som ble funnet død ved en hytte i Nes i Ådal 17. august i år.

Han ble pågrepet ved en bensinstasjon i Noresund lørdag kveld. Ifølge politiet skjedde pågripelsen uten dramatikk.

Fengslingen mandag ble behandlet som kontorforretning, altså at dommeren behandlet fengslingsspørsmålet skriftlig uten oppmøte fra partene, etter at det søndag ble klart at han samtykket til dette.

Han nekter likevel straffskyld.

Mannen er den fjerde som er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Henriksen. Fra før er en 28-åring, en 30-åring og en annen 32-åring pågrepet. Samtlige nekter straffskyld.

