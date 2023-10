Fattighuset i Oslo har ikke nok mat – må kutte antall utleveringsdager

– Vi blir nødt til å gjøre endringer. Det er ingen vits å dele ut mat to dager i uka når vi alltid har for lite til de som møter opp. Det er en ekstremt trist beskjed å gi, sier styreleder for Fattighuset Lasse Storvik til Dagbladet.

Fattighuset er en frivillig organisasjon som har som mål å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon.

Fra neste uke vil de bare dele ut mat fredager, ikke på onsdager også.

– Det skyldes at vi ikke får inn nok mat til de som møter opp i matkøen lenger, og flere må gå hjem tomhendte. Vi kan ikke love bort noe vi ikke kan gi, sier Storvik til avisen.

