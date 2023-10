Venstre frykter regjeringens pengebruk i statsbudsjettet

– Får vi et budsjett som presser lønns- og prisveksten og bidrar til høyere renter, vil folk sitte igjen med enda mindre hver måned, og få enda større problemer med å få betale for ting som fotballtrening, kulturskole og ferier, sier Rotevatn til E24.

Bekymringen til Venstre-politikeren har økt etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under et foredrag på Universitetet i Bergen i slutten av august sa at regjeringen har mer handlingsrom i neste års budsjett.

– Hvis finansministerens planer ikke stemmer med realitetene, så har vi et kjempeproblem, sier Rotevatn.

Da regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai jekket opp oljepengebruken, sa analytikere at det ville bidra til å trekke Norges Banks rentebane noe opp.

Finansdepartementet opplyser til E24 at Vedum vil svare på spørsmål når budsjettet legges fram.

