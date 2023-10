Ti år gammel gutt døde etter fallulykke i Sirdal

Fallulykken skjedde da gutten var på tur sammen med familien sin. Gutten skal ha falt ned en skrent som var om lag ti meter høy.

Sørvest politidistrikt skriver i en pressemelding søndag ettermiddag at de er informert av sykehuset om at gutten ble erklært død natt til i søndag.

De pårørende er varslet. Gutten er hjemmehørende i Sandnes, og kriseteamet i kommunen er involvert i forhold til ivaretakelse av de pårørende, opplyser politiet.

– Politiet har ingen grunn til å tro at det her dreier seg om noe annet enn en tragisk fallulykke. Det er for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet, sier politifaglig etterforskningsleder Arild Austrheim.

Det var like før klokken 16 lørdag ettermiddag at nødetatene mottk melding om ulykken på Fidjeland i Øvre Sirdal.

Brannmannskapene som var på stedet, forteller til Stavanger Aftenblad at det var dårlig vær og vått i terrenget der ulykken fant sted.

Rundt klokken 17.30 ble gutten fraktet med luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus (SUS) med alvorlige skader.

