Byrådsforhandlinger i Oslo er i gang

Partiene skal innledningsvis diskutere kriminalitet og beredskap.

– I dag skal vi snakke om hvordan vi kan sørge for at byen vår er trygg for innbyggerne også i fremtiden, vi skal snakke om beredskap og hvordan vi bekjemper og forebygger kriminalitet, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Avisa Oslo.

Mandagens tema blir skolepolitikk.

Høyre og Venstre har bare 26 av 59 mandater og er dermed nødt til å få flere om bord dersom de skal ha et flertall i byrådet. Planen er å få med seg KrF og Frp.

– Nå har vi byrådsforhandlinger her, så finner vi både tid og sted for samtaler for samtaler med Kristelig Folkeparti og forhåpentligvis Fremskrittspartiet. Jeg har respekt for at Frp skal gjøre noen interne vurderinger. Så håper jeg vi får til en god dialog med dem etter hvert, sier Lae Solberg.

Oslo Frp har imidlertid sagt at de ikke ønsker være et rent støtteparti for et byråd bestående av Høyre og Venstre.

– I utgangspunktet kommer vi ikke til å være et støtteparti for byrådet. Det betyr at man får et mindretallsbyråd som ikke har støtte fra Frp, sa fylkesleder Andreas Meeg-Bentzen til NRK tidligere i uka.

