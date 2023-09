Solberg vil ikke si om hun har funnet flere habilitetssaker

– Det ville være et enormt tid- og ressurskrevende arbeid å skulle gå gjennom alle saker fra mine åtte år i regjering. Justisdepartementets lovavdeling har i Huitfeldt-saken dessuten uttalt at vedtak uansett ikke vil være ugyldige, fordi man ikke har vært klar over at man har vært inhabil, skriver Solberg i en epost til VG.

Hittil har hun kun nevnt saker gjeldende Hydro som konkrete tilfeller der hun kan ha vært inhabil.

Samtidig sier Solberg at det er Høyre og hun selv som har gjort vurderingen av hvilke aksjeopplysninger som er relevante i hennes habilitetssaker, ikke ektemannen Sindre Finnes.

Tirsdag skal Solberg levere en skriftlig redegjørelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

