SMK vil gjøre ny innsynsvurdering om interne vurderinger av Solberg-habilitet

– Fordi det er stor interesse rundt min sak og Sindres aksjer, er det greit for meg dersom Statsministerens kontor (SMK) ønsker å gi tilsvarende merinnsyn i eventuelle interne vurderinger de kan ha gjort av min habilitet knyttet til Sindres aksjer, sier Solberg til TV 2.

Hun refererer til Tonje Brenna (Ap), som i sin habilitetssak ga innsyn i interne habilitetsvurderinger.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke behandle dokumentene selv, og viser til rådende praksis, og at sittende regjering må kunne være sikker på at dialogen med embetsverket forblir mellom dem. Men nå har SMK varslet at de skal se på saken på nytt.

– Vi vil i denne vurderingen vektlegge tidligere statsminister Erna Solbergs syn, og kommer tilbake til dette så snart som mulig, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK i en epost til TV 2.

Fram til nå har de avvist såkalt merinnsyn i disse dokumentene.

