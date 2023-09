PST hadde informasjon om at 25. juni-angrepet ikke var fullført

– Vi hadde informasjon om at det man hadde oppnådd i dette angrepet, ikke var fullført. Det hadde stort potensial, vi var overrasket over potensialet, og liv kunne gå tapt.

Det sa tidligere PST-sjef Roger Berg under stortingshøringen om 25. juni-angrepet fredag ettermiddag. NRK skriver at det var Berg selv som rådet politidirektøren og regjeringen til å avlyse støttemarkeringen.

Berg ønsker ikke å gå konkret inn på informasjonen han satt på i etterkant av angrepet hvor to personer ble drept og flere skadd utenfor London pub i Oslo. Men han gjentok flere ganger at PST vurderte informasjonen slik at liv kunne gå tapt dersom man ikke avlyste arrangementet.

– Jeg mener fortsatt det var en helt riktig anbefaling, sier Berg i dag.

I evalueringsrapporten etter Oslo-skytingen ble det slått fast at beslutningen om å anbefale avlysning av denne markeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven og EMK.

Utvalget som laget evalueringsrapporten, mener politidirektøren ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å overprøve politiets operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen kunne gjennomføres.

