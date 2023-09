Popularitetsfall for Solberg på meningsmåling

Hver måned spør Norstat på vegne av NRK tusen velgere om hvem de mener er best skikket til å være statsminister i Norge.

Solberg får en oppslutning på 40 prosent mot Støres 38, mens 23 prosent svarer vet ikke.

Bare en gang tidligere har Solberg opplevd et tilsvarende tillitsfall. Det var under sushi-middagen på Geilo våren 2021. Da falt dette tallet med 13 prosentpoeng på en måned.

Erna Solberg skriver i en skriftlig kommentar til NRK at det ikke er noen tvil om at aksjesaken går ut over tilliten til henne, til Høyre og til det politiske systemet.

Samtidig er hun glad for at Høyre holder stand på et høyt nivå på målingene, og tolker det som en støtte til de lokale Høyre-ordførerne og deres politikk.

Støre er nøktern i sin kommentar.

– Jeg tar med meg alle tilbakemeldinger, også denne, sier han.

