LO ber regjeringen øke oljepengebruken

Neste fredag legger regjeringen fram statsbudsjettet for neste år, og i den forbindelse kommer LO-økonomen med et tydelig budskap:

– Den økonomiske politikken er for stram.

Bjørnstad ber om et mer ekspansivt budsjett, altså at oljepengebruken økes. Han mener norsk økonomi kan tåle dette, uten at prisene skyter ytterligere i været.

– Fordi vi ser at arbeidsledigheten er i ferd med å øke, og økonomien er i en nedgangskonjunktur, sier han til NTB.

Dyrtid og byggestopp

På ønskelisten til LO står blant annet tiltak for å redde byggebransjen, som sliter med høye kostnader og lav boligutbygging.

LO-økonomen peker også på dyrtiden, med mange familier som sliter med økte priser, renteøkninger, husleieøkninger og en generelt presset familieøkonomi.

– Vi ber om at statsbudsjettet omfordeler og omprioriterer slik at man får demmet opp for de verste virkningene av denne dyrtiden, sier han.

[ Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte ]

Rammer skjevt

– På hvilken måte kan man gjøre det?

– Det vil vi komme tilbake til, men det handler jo om å se på bostøtteordninger, se på minstesatsene, ytelsene, barnetrygd, støtte til barnehager, hva det måtte være.

LO la fredag fram et notat om konjunkturutsiktene for norsk økonomi.

– Både prisstigningen og rentehevingene rammer skjevt, og det er særlig grupper som fra før har dårlig økonomi som er utsatt, heter det i oppsummeringen.

[ − Foten på bremsen, men ikke håndbrekk ]