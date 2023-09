Listhaug refser regjeringen: – Subsidie-kappløpet må ta slutt

– Subsidiekappløpet må ta slutt, er den harde dommen Listhaug feller over regjeringens pengebruk.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kunngjorde torsdag at de setter av 15 milliarder kroner til grønn omstilling i budsjettene for 2023 og 2024. Pakken er del av regjeringens såkalte grønne industriløft.

Pengene burde heller blitt brukt på lavere skatter og avgifter til folk og bedrifter, mener Listhaug.

– Dette er nok et bevis på at regjeringen kunne unngått skattesjokket de innførte over natta for den norske havbruksnæringen. Her skal Ap og Sp fortsette å ta penger fra lønnsomme bedrifter for å holde ulønnsomme næringer kunstig i live, sier Listhaug, med henvisning til den såkalte lakseskatten.

Har ikke råd til mat

Frp-lederen påpeker at pengedrysset kommer i en tid der mange sliter med å få endene til å møtes.

150.000 norske husholdninger er «ille ute økonomisk», viser en fersk rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO. To av tre i denne gruppen har droppet måltider på grunn av pengemangel.

– Dagens pressekonferanse illustrerer godt at det kun står på politisk vilje hos regjeringspartiene, når de for eksempel ikke finner penger til å halvere matmomsen slik Frp har foreslått en rekke ganger, sier Listhaug til NTB.

– Skamløst budsjettriks

Regjeringens grønne milliarder skal gis som en kombinasjon av egenkapital, garantier, lån og tilskudd. Pengene skal inn i statsbudsjettet for 2024 og nysaldering for 2023.

Høyre mener regjeringen driver med resirkulering av gamle løfter.

– Det nye er at regjeringen tyr til et skamløst budsjettriks. Økt kapital til Nysnø og Siva skal bevilges i desember i år. Det er et triks for å få oljepengebruken i 2024 til å virke lavere enn den i virkeligheten er og et brudd på Stortingets budsjettregler, sier Nikolai Astrup.

[ Sverige: – Hvordan kunne det bli så ille? ]

[ Helse-raseri i nord: – Et angrep på folks helsetilbud, sikkerhet, bolyst og trivsel ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen