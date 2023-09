Her finner politiet klær i en søppelkasse rett ved huset der mor og datter ble funnet drept

NTBs fotograf tok i 12-tiden torsdag bilder av at politiet fant og undersøkte flere flekkete klesplagg i en søppelkasse ved et busstopp. Stoppet ligger kun rundt 100 meter fra boligen i Vågsbygd i Kristiansand der moren og hennes åtte år gamle datter ble funnet døde onsdag ettermiddag.

– Jeg kan ikke si noe konkret om akkurat disse undersøkelsene, eller om vi setter dem i sammenheng med denne saken. Vi har gjort en rekke beslag og undersøker alle beslagene for å se om de er relevante for saken eller ikke. Vi vil også fortsette å gjøre undersøkelser i nabolaget, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt til NTB fredag.

Politiet mener at de to ble drept. Torsdag gikk de ut og etterlyste jentas far, 46 år gamle Alwan Ahmed Alawneh, med navn og bilde. Han er siktet for dobbeltdrap, og er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt.

Alwan Ahmed Alawneh, som er siktet for dobbeltdrapet i Kristiansand, er fortsatt ikke pågrepet. (Politiet/NTB)

Pedersen vil ikke si hvorvidt politiet mener at Alawneh kan ha tatt bussen etter drapene.

– Vi undersøker om han kan ha tatt bussen, som vi undersøker hans øvrige bevegelser både før og etter hendelsene, sier hun.

– Enkelt å komme seg sporløst ut av landet

Politiet har fortsatt ikke klart å komme i kontakt med Alawneh, og vet ikke om han befinner seg i Norge eller om han har reist ut av landet. Han er opprinnelig fra Palestina, men er norsk statsborger.

– Det er enkelt å komme seg ut av landet uten å legge igjen spor, og vi jobber nå med å kartlegge både siktedes bevegelser før og etter hendelsene, og også de fornærmedes bevegelser før de ble drept. Vi har satt inn store ressurser på det, sier Pedersen.

De undersøker også hvilke kontakter den siktede har i Norge, og hvem han har vært i kontakt med den siste tiden.

Agder-politiet får bistand fra Kripos i saken.

Ble obdusert torsdag

De avdøde ble obdusert i Oslo torsdag.

– Vi har fått en foreløpig redegjørelse, men jeg kan ikke gå nærmere inn på den, sier Pedersen.

Det var klokken 13.21 onsdag politiet fikk melding om at det hadde skjedd en alvorlig voldshendelse i et bolighus i Vågsbygd. Da politiet ankom fant de moren og datteren døde.

– Siste observasjon av de to var cirka klokken 23 tirsdag kveld, sier Pedersen.

