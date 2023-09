Norske barn og unge har mange miljøgifter i kroppen

Undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at omtrent alle av de 669 barna og ungdommene som deltok – 99,6 prosent – har en så stor andel av miljøgiften Bisfenol A (BPA) i seg at det ikke anses som trygt.

Nesten en tredel av barna – 26,6 prosent – hadde et så stort nivå av per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS) at det ikke anses som trygt.

BPA fins blant annet i emballasje for mat og drikke, kosmetikk og medisinsk utstyr, mens PFAS er en stor gruppe fluorerte stoffer. De er vann-, flekk- og fettavvisende og brukes «overalt», ifølge FHI.

– Tallene fra undersøkelsen viser at det er behov for å innføre tiltak på samfunnsnivå for å redusere eksponeringen for BPA og PFAS i befolkningen, sier Line Småstuen Haug, leder for Miljøbiobanken og seniorforsker ved FHI.

