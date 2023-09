Juma Iraki får erstatning – ble feilaktig pågrepet for å ha drept sønnene i Lørenskog i 2021

Det skriver TV 2.

Iraki ble siktet for dobbeltdrapet da han skulle hente barna sine og reise på ferie

Etter at han hadde sittet i avhør hele ettermiddagen, ble det klart for politiet at det var ekskona som hadde begått drapene.

Hun ble senere dømt til 21 års fengsel.

Farens advokat John Christian Elden er fornøyd med vedtaket om erstatningen for politiets behandling av hans klient.

– Det er bra at staten tar ansvar for politiets feil ved den opprinnelige siktelsen. Det var en åpenbar belastning for Juma Iraki som var et offer i denne saken, sier Elden til kanalen.

